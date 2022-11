Empodera Marajoara recebe doações em pontos de arrecadação em Belém

O Projeto Empodera Marajoara, promovido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), com suporte da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), arrecada materiais de higiene pessoal que darão suporte para a realização da iniciativa que contempla mulheres da Ilha de Marajó.

Estão sendo coletados absorventes, álcool em gel, sabonetes, desodorantes e hidratantes, nos pontos de arrecadação: Uepa CCBS, Reitoria da Uepa e na Secretaria Municipal de Saúde (Sesma – Belém).

O Projeto Empodera Marajoara quer promover ações de educação em saúde, cidadania e formação multiprofissional junto às mulheres dos municípios de Salvaterra, Ponta de Pedras e Cachoeira na Ilha do Marajó.

A Uepa divulga para mais informações os telefones: (91) 99376.7661 / (91) 98227.7486.

Fonte:MNnotíciamarajó