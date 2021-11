Empório Sustentável expõem itens artesanais em Marituba

O município de Marituba, região metropolitana de Belém, vai receber a exposição e comercialização de itens da produção familiar rural, dentro do projeto Empório Sustentável. São 15 estandes com a participação de 46 produtores da Região Metropolitana de Belém, Ponta de Pedras, Moju e Barcarena.

O público vai ter acesso a produtos artesanais, como blusas e bolsas com estampa marajoara, ecojóias, bonecas de tecido, embalagens para presente, porta- guardanapo, enfeites de cabelo e outros.

O Empório Sustentável é um projeto realizado pelo escritório Regional das Ilhas da Emater, que sugere opções para a comercialização direta de produtos e á melhoria na renda das famílias, com sustentabilidade ambiental, multiplicando técnicas artesanais e empreendedoras. Atualmente, 120 produtores familiares fazem parte do projeto e que estão devidamente cadastrados.

A exposição do Empório Sustentável vai acontecer no escritório central da Emater, no centro de Marituba, nesta quinta-feira (4) e sexta-feira (5) no horário das 7h às 12h.

Foto: Divulgação