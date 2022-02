Empossada a primeira diretoria da Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Estado do Pará

A Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Estado do Pará já é uma realidade, e foi criada em meio a grande solenidade, na qual foram empossados os associados João Luiz Parente e Jopersio Coutinho, respectivamente, presidente e vice-presidente, sem restrições dos membros da Assembleia Geral. O evento marca também o retorno triunfal do Pará-Clube aos grandes acontecimentos sociais e esportivos do Estado do Pará.

Durante a solenidade, foram homenageados os Ex-Craques Capitão e Prócion Klautau, com plaquetas entregues por João Parente e Jopersio Coutinho.

A programação festiva encerrou com show musical de duas bandas que incrementaram ainda mais o evento e também foi servido um almoço aos presentes.

A programação festiva destinada à fundação da Associação dos Ex-Craques de Futebol de Salão do Estado do Pará, segundo declaração do presidente João Luiz Parente, contou com ajuda valiosa do ex-craque Waldemar Laje que dou camisas “Lage Engenheira” aos convidados e ex-atletas e, com isso, todos foram contemplados com recebimento das camisas elogiaram o gesto nobre do Waldemar Laje.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar