Empossado o novo Conselho Municipal de Política Cultural de Santarém

Aconteceu ontem, quarta-feira, 14, a cerimônia de posse dos novos integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC/2023, no Theatro Victória. Criado através da Lei Municipal nºº 20.033/2016, o CMPC é um grupo composto por 20 pessoas, que representam tanto o governo quanto a sociedade civil e tem a função de propor, deliberar e acompanhar a formulação de políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento e o fomento das atividades culturais.

Luis Alberto “Pixica”, secretário municipal de Cultura, enfatizou a relevância do Conselho para a valorização e consolidação das expressões culturais de Santarém.

“O Conselho Municipal de Política Cultural vem para ajudar o desenvolvimento cultural do município. Nós precisamos ter um Conselho para fazer o planejamento e a implantação de políticas culturais, do Fundo de Cultura do município e do Sistema de Cultura. São trabalhos que precisamos realizar e que só podem ser feitos de uma forma democrática e participativa”, disse.

A mesa de abertura da cerimônia contou com a presença do titular da pasta de Cultura, Inácio Corrêa, representando a Secretaria Regional de Governo do Baixo Amazonas, a vereadora Alba Leal, representando a Câmara Municipal de Santarém; Renato Sussuarana, representando a Academia de Letras e Artes de Santarém; Jorge Serique, representando a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Santarém e Nato Aguiar, representando a Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Para a constituição do conselho, além de representantes do governo, membros da sociedade civil foram selecionados, durante a realização de fóruns específicos de cada setor cultural, assegurando uma representação abrangente e diversificada. A nomeação foi feita por meio do Decreto nº 627/2023.

“O Conselho representa um sonho para o setor da cultura, a partir de agora podemos construir juntos essa nova fase para nossa cidade”, comentou Jackson Douglas Santana, titular da pasta de Carnaval e Manifestação Folclórica.

Imagem: Agência Santarém