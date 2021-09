Empreendedores do Pará terão mais facilidade na hora de abrir uma empresa

Para quem pretende abrir uma empresa no estado do Pará, saiba que agora as normas ficaram mais simples para abrir um negócio, a medida está em vigor na junta comercial do estado do Pará ( Jucepa), que propõem formas mais simples para abertura de empresas no Brasil.

As medidas foram aprovadas pelo comitê para gestão da rede nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios (CGSIM) n0 61, de 12 de agosto de 2020, dispõe sobre medidas de simplificação do processo de registro e legalização, que começaram a valer em 10 de setembro de 2021.

Uma das medidas é a dispensa de pesquisa previa de viabilidade locacional, que contêm vários indicadores para obter o alvará de funcionamento, que antes dependia da aprovação da consulta previa de viabilidade. Agora as respostas imediatas e automáticas podem ser exigidas no processo de maneira mais rápida para abertura e legalização da empresa.

Sobre a análise previa do endereço o empresário ou pessoa jurídica devem atender os requisitos legais exigidos pelo estado e pelo município, sob pena de lei, já que a opção de análise previa tem como objetivo ajudar o empreendedor sobre os requisitos legais e de licenciamento antes de obter o registro empresarial do estabelecimento.

Foto: Jader Paes

Jornalista: Marina Moreira