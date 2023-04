Empreendedores do Ver-o-Rio são certificados pelo serviço turístico que oferecem na capital paraense

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), entregou 50 certificados a permissionários e profissionais autônomos belenenses, que atuam no Complexo Turístico Ver-o-Rio. A certificação faz parte do programa Capacitur, que visa aperfeiçoar a qualidade dos serviços e apresentação pessoal dos profissionais diretos e empreendedores locais (bares, restaurantes, hotéis, transporte e afins).

Os certificados foram entregues na manhã desta terça-feira,18, no encerramento do Workshop “Excelência no Atendimento”. A ideia é incentivar melhorias do serviço na área do atendimento turístico, no sentido de elevar a qualidade para impulsionar o comércio local.

Segundo a permissionária do Ver-o-Rio, Estrela Dalva, a realização do evento demonstra a necessidade dos comerciantes ampliarem seus conhecimentos e adqurirem novos conceitos de atendimento ao público, cada vez mais presente no planejamento estratégico dos pequenos empreendedores do setor do turismo.

“A iniciativa da Prefeitura de Belém em trabalhar a qualificação dos profissionais que atuam em pontos turísticos, agrega não somente a qualidade do atendimento, mas faz com que os profissionais reflitam sobre aperfeiçoamento para o despertar de novas estratégias de crescimento de seus negócios”, disse Estrela Dalva.

O Workshop “Excelência no Atendimento” continua ao longo de todo este ano. Neste mês de abril, a qualificação está confirmada para ocorrer na Belemtur, 19; no Terminal Hidroviário Ruy Barata, 20; e na ilha de Outeiro, 26. Os interessados podem fazer suas inscrições e pelo endereço eletrônico da Belemtur (e-mail: detur@belemtur.pmb.pa.gov.br).

