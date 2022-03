Empreendedorismo feminino cresce no Estado do Pará 

As mulheres estão cada vez mais, atuantes no mercado de trabalho, não apenas como funcionárias, mas como empregadoras e geradoras de renda.

De acordo com um levantamento da Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), no qual 42,36% das empresas no Pará têm mulheres em seus quadros societários e de chefia, contra 57,64% formalizados por homens, em 2021.

A figura da mulher como destaque dentro do mercado empreendedor tem avançado, e a quantidade de empresas abertas em 2021 por mulheres do tipo Microempreendedor Individual (MEI) foi de 35.797 (56,6% do total); as microempresas representam 8.521 (10% do total), as empresas de pequeno porte, 2.718 (62,2% do total) e as sem porte definido foram 471 (30,2% do total).

Com relação aos setores com maior atuação feminina estão o comércio varejista de bebidas, comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios, seguido pelas atividades de comércio varejista de cosméticos.

No Pará, Belém foi o município com maior crescimento em abertura de empresas neste ano, com 29,63%, seguidos pelos municípios de Ananindeua com 11%, Santarém com 5,10%, Marabá com 4,08% e Parauapebas com 3,87%.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará