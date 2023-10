Empreendedorismo inclusivo é atração da Feira do Artesanato do Círio 2023

Até a próxima quarta-feira (11) o público pode conferir, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, a Feira de Artesanato do Círio 2023, que reúne mais de 100 expositores com produtos inspirados na cultura paraense, principalmente na quadra nazarena. A Feira do Empreendedorismo Inclusivo, vinculada à Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), é uma das atrações.

“Tivemos a oportunidade, a partir da nossa parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), de participar da Feira deste ano. A Feira do Empreendedorismo Inclusivo já acontece mensalmente no Porto Futuro, e vende produtos feitos por familiares ou pessoas com autismo. Para cá foram selecionados empreendedores que trabalham com produtos específicos para essas datas comemorativas, e nós estamos muito satisfeitos com a movimentação até o momento”, disse Regiane Cruz, fonoaudióloga da Cepa.

Ocupando o estande 37, o espaço a cada dia recebe dois expositores diferentes, por isso está oferecendo produtos variados ao público. Atualmente, a Cepa possui um cadastro com mais 100 empreendedores, que têm a oportunidade de participar de ações como essa. Toda a renda arrecadada é destinada aos próprios vendedores, já que para muitos deles é necessário largar os empregos formais.

Retorno – Sônia Lima contou que trabalhava como enfermeira, mas desde 2021 deixou a profissão e começou a fazer produtos de artesanato para animais de estimação. Todo o dinheiro que ganha ajuda na criação dos sobrinhos, de 1 e 3 anos, que têm autismo. “Eu comecei meu trabalho pesquisando na internet, e hoje faço roupas, camas e mochilas para pets. A renda que eu ganho aqui ajuda muito, pois coisas de criança geralmente são muito caras. Eu busquei fazer o cadastro de empreendedores há apenas dois meses, e essa já é a terceira feira que eu participo. O retorno é sempre muito bom”, disse Sônia.

“Na coordenação da dra. Nayara Barbalho na Cepa é muito estratégico estar em espaços como esse, pois dá visibilidade a nossa causa, gera oportunidades de renda e mostra que as políticas para o autismo são transversais e precisam estar em todos os segmentos, como saúde, lazer, cidadania ou esporte”, acrescentou Regiane Cruz.

No último dia da feira haverá apresentação de artistas do Tealentos, a partir de 18 h. A Feira de Artesanato do Círio 2023 funciona das 10 h às 22 h, com exceção do próximo domingo (8), dia do Círio, em que funcionará das 15 h às 22 h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Sespa