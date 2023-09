Empreendimento do ramo de embalagens, com sede em São Paulo, visita o Pará para implementação de filial

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) recebeu, na segunda-feira (25), uma empresa de São Paulo que atua no segmento de embalagens plásticas para dialogar e discutir tratativas para o processo de implantação de filial no Estado do Pará. O grupo foi recebido pelo Diretor de Atração e Investimentos da CODEC, Manoel Ibiapina, o secretário-adjunto da SEDEME, Carlos Ledo, o vice-presidente da FIEPA e presidente do Centro das Indústrias do Pará (CIP), José Maria Mendonça, além dos investidores Antônio Falcão, Leonardo Falcão, e Lucca Falcão.Durante a reunião, foram disponibilizadas instruções técnicas sobre o mapeamento estratégico da região, indicação de potenciais clientes, além de orientações sobre os incentivos fiscais que o Pará oferece.

A empresa – que por questões estratégicas, prefere manter o nome em sigilo – atua há 17 anos no mercado da indústria de embalagens já havia reunido virtualmente com representantes da CODEC, em julho deste ano e tratou de assuntos relacionados ao programa de incentivos que o Governo do Pará disponibiliza para atrair novas empresas e negócios para o mercado paraense, tais como: incentivos fiscais que podem chegar até 90% de isenção; viabilidade de crédito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) e o Banco da Amazônia (Basa); banco de dados e informações para o investidor (Guia do Investidor); disponibilidade de áreas econômicas incentivadas da Codec nos Distritos Industriais, bem como a apresentação de outras áreas municipais que possam melhor atender aos requisitos requeridos.

O diretor de atração e investimentos da CODEC, Manoel Ibiapina, destacou a importância da atração de novos investidores para o Estado.

“Todos que trabalham com desenvolvimento econômico sabem da carência em nosso estado quanto ao setor de embalagens. Então, diante disso, a gente tem como missão atrair investidores, disponibilizando atendimento, orientação presencial e virtual, para mostrar todo esse potencial que o Estado possui nesses e outros segmentos, inclusive. A partir do momento que o investidor decide vir ao Pará para conhecer nossos atrativos, consideramos um avanço considerável”, enfatizou o gestor.

Para o diretor e sócio da empresa paulista, Lucca Falcão, o conteúdo e as instruções repassadas pela CODEC só reforçou o interesse em investir no estado do Pará.

“É importante iniciar uma parceria com o Governo, através da CODEC, e poder está promovendo mais emprego e renda, além de inserir os nossos produtos no mercado. Este apoio dado pela Companhia é fundamental, pois sem esse contato a gente ficaria engessado para poder viabilizar e concretizar os projetos em conjunto”, disse o empresário.

Após reunião de estratégia de mapeamento de áreas industriais, e interesse dos sócios investidores, em adquirir área na região metropolitana de Belém, os gestores da CODEC, aproveitaram para mostrá-los às áreas econômicas incentivadas dos Distritos Industriais, entre eles o condomínio industrial de Castanhal, além dos Distritos de Icoaraci e Ananindeua.

