Empreendimentos e atividades do programa Startup Pará são divulgados na Feira da Indústria

A equipe técnica e participantes do Startup Pará marcaram presença na XV Feira da Indústria do Pará (Fipa), realizada no Hangar Centro de Convenções de Feiras da Amazônia de 19 a 22 de outubro de 2022. O evento foi mais uma oportunidade para dar visibilidade às atividades e oportunidades oferecidas pelos editais abertos pelo programa.

Nos últimos meses, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) abriu oito editais, que tiveram a adesão de mais 300 projetos de empreendedores e empresas paraenses de Belém e outros 35 municípios. O Startup Pará oferece cerca de R$ 45 milhões para o desenvolvimento de projetos de inovação, tecnologia, desenvolvimento social e sustentável em todo estado.

Durante a feira, o estande do Startup Pará abriu espaço para empresas atendidas pelo programa. A ParaOil, empreendimento que atua na extração de óleos e manteigas naturais à base de sementes da Amazônia, foi uma das expositoras convidadas. “Participar da Fipa foi muito importância para nós. Pudemos expor nossos produtos e nos conectar com outras empresas. Essa experiência nos mostrou que estamos no caminho certo em relação à bioeconomia, setor que tem recebido atenção e investimentos do governo do estado”, declara Gilberto Nobumasa, proprietário.

O programa promoveu uma roda de conversa com estudantes de Escolas de Ensino Técnico do Pará (Eetepas) e da Universidade Federal do Pará (UFPA) sobre estímulo para inovação além da tecnologia. Durante o encontro, a coordenadora do Startup Pará, Maria Trindade, falou sobre negócios de alto impacto, seus riscos e os caminhos para transformar ideias em oportunidades. “Nós estamos aqui para falar disso, de ideias que podem se transformar em negócios. Mas, muito mais que falar de ideias, mostramos alguns caminhos que são oportunizados por políticas públicas. O Startup Pará é uma dessas políticas inéditas implantadas pelo governo, que acredita no capital criativo do paraense”, enfatizou a coordenadora.

A Fipa é promovida pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) há 30 anos. A feira apresenta aos seus visitantes o potencial de investimentos na região, além de promover o intercâmbio entre empresas compradoras e empresas fornecedoras, com objetivo de estabelecer novas parcerias.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PCT Guamá