Empregabilidade

A rede Grau Técnico Marabá realizou, ontem, quinta-feira, 23/06/22, a Feira de Empregabilidade, oferecendo mais de 200 vagas de empregos e estágios. O evento, que foi aberto ao público, se realizou no período das 9 às 17 horas, no Grau Técnico, localizado na Rua Folha 30, Quadra 01, Lotes 34, 36, Nova Marabá. Além das entregas de currículos e cadastro para as vagas disponíveis, os interessados tiveram uma programação variada ao longo do dia, com palestras voltadas à temática da ação, aferição de pressão arterial, teste de glicose e pré-odonto.