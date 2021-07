Empregado do Navio Rondônia é preso com cocaína a bordo

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu 30 embalagens de droga no Navio Rondônia, que chegou à cidade na noite de ontem, no porto de Santarém, no oeste do Pará. Um funcionário da embarcação foi preso em flagrante.

A ação foi coordenada pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), com o apoio de policiais militares da 2° CIME (CANIL). A polícia chegou até à embarcação após receberem informações que certa quantidade de drogas seria desembarcada no porto da cidade.

Com essas informações, os policiais chegaram até o Navio Rondônia, que faz viagens para Belém e Manaus. Durante a inspeção, foram encontradas 30 embalagens contendo a substância entorpecente análoga à cocaína, avaliada em aproximadamente R$ 900 mil, além da quantia de R$ 2 mil em espécie.

Foi preso em flagrante um funcionário da embarcação identificado apenas pelas iniciais J.D.S.C., que foi conduzido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

As investigações continuam.

Fonte: O Estado Net

Foto: Créditos: Divulgação/Polícia Civil