Emprego: Coca-Cola está com oportunidades de estágio para candidatos sem experiência em diversas áreas; Veja mais

A Coca-Cola Company está com inscrições abertas para profissionais sem experiência em seu programa de estágio. As oportunidades são destinadas para candidatos que estejam cursando o Ensino Superior Bacharelado ou Licenciatura, com previsão de formação a partir de 12/2023 até 12/2024. As vagas de estágio da Coca-Cola, que é o maior produtor de bebidas não alcoólicas do país, e atua em nove segmentos, são para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, além do Distrito Federal. Candidatos podem se candidatar até o dia 16 de junho. Veja ainda

Requisitos e etapas para se inscrever no programa de estágio da Coca-Cola

O Programa de Estágio para candidatos sem experiência da multinacional Coca-Cola tem os seguintes pré-requisitos definidos: Estudantes que tenham paixão pelas marcas, sede de aprender, brilho nos olhos, sejam curiosos, inclusivos e protagonistas de suas carreiras; Que estejam cursando o Ensino Superior Bacharelado ou Licenciatura, com previsão de formação a partir de 12/2023 até 12/2024 e que tenham disponibilidade para estagiar por 2 anos; Conhecimento do Pacote Office e disponibilidade para estagiar 30h semanais (6h diárias flexíveis).

As áreas de atuação e as localidades: Customer & Commercial Leadership; Estratégia; Finanças; Operações Brasil; Legal (Jurídico); Marketing; Offline to Online; Recursos Humanos e Técnica, Inovação e Supply Chain. Os candidatos selecionados irão atuar em Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo.

O programa de estágio da Coca-Cola tem as seguintes etapas: Inscrições: até o dia 16 de junho; Teste online: em junho; Dinâmica e Entrevista online: junho e julho; Início do estágio: agosto deste ano de 2021.

Como se inscrever nas oportunidades de estágio e os benefícios oferecidos

Os selecionados no programa de estágio da Coca-Cola receberão Vale-Transporte; Vale-Refeição; Seguro de Vida; Bolsa Auxílio de R$ 1750,00; Auxílio alimentação R$ 460,00; Curso de Inglês; Day off de aniversário. Vale ressaltar que a Coca-Cola adaptou os benefícios para o período de home office, e após este período, os benefícios poderão ser revisados.

Os interessados em se inscrever nas oportunidades de estágio para candidatos sem experiência da multinacional Coca-Cola devem acessar aqui para serem redirecionados ao site de inscrições da empresa. Desejamos boa sorte!

