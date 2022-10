Emprego e Renda: Prefeitura de Santarém oferta curso gratuito de Capitonê

Conhecimento, emprego e renda. Essas foram as palavras-chaves da manhã de ontem, sexta-feira, 27, para 20 mulheres usuárias do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Urumari, em Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo-Tocantins.



Através da Prefeitura de Santarém, em parceira com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), elas tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de capitonê, uma técnica de confecção em tecido ou outros materiais que oferece desenho gráfico produzida através de quadrados retos, riscados e costurados para delinear formas geométricas ou orgânicas.

Valcilene Sousa, usuária do Cras, destacou o aprendizado. “Aprendi e gostei. Pra quem não sabia nem pegar uma agulha, aprendi muito. Aprendi uma nova profissão e ainda aprendi bastante sobre interação. Foi muito maravilhoso, foi uma terapia.”, disse.



A instrutora do curso, Marilene Batista, falou sobre a necessidade de formar novas profissionais.

“Essa é uma técnica que pode ser usada na confecção de vários produtos. Vários modelos foram confeccionados pelas alunas nessas aulas. Estivemos aqui criando, fazendo arte. Agradeço, em nome do Senar, a Prefeitura de Santarém, por mais esse projeto concluído.”, disse.

O curso teve o objetivo de contribuir com a geração de renda de famílias em situação de vulnerabilidade social.



“Muito lindo poder ver no decorrer do curso alguns participantes auxiliando o colega que estava com dificuldade de desenvolver atividades. O incentivo a união da turma. Mas que no final tudo ficou perfeito.”, destacou a coordenadora do Cras, Ingred Aguiar.



