Emprego formal na construção civil volta a crescer no Pará, afirma o Dieese

O Setor da Construção no Pará, voltou a gerar novos postos de trabalhos formais no mês de Abril/2023, levando em consideração a média entre demitidos e contratados. Mesmo com este resultado positivo, nos balanços acumulados do ano de 2023 (Janeiro-Abril/2023) e também dos últimos 12 meses (Maio/2022-Abril/2023), o setor ainda apresenta perdas de empregos formais. Mesmo assim, a expectativa para a geração de empregos no setor é otimista com o avanço de obras estruturantes previstos no Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e mais ainda por conta dos investimentos previstos pela COP 30 no Estado. As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 20, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O órgão de pesquisa montou o estudo baseado em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados mensamente e que levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Com isso, não são comparáveis com os números do desemprego, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua – PNAD. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada, enquanto que os dados da PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar, e abrangem também o setor informal da economia.

O balanço efetuado pelo Dieese/PA mostra que em todo o Pará, no mês de Abri/2023, foram feitas um total de 5.859 admissões, contra 5.109 desligamentos, gerando um saldo positivo de 750 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Abril/2022), o Setor da Construção no Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o saldo registrado foi um pouco maior, pois foram feitas naquela oportunidade, 6.523 admissões, contra 5.603 desligamentos, gerando um saldo positivo de 915 postos de trabalhos.

Ainda de acordo com o Dieese/PA, no mês de Abril/2023, no Setor da Construção, foram feitas em toda a Região Norte um total de 9.883 admissões, contra 9.397 desligamentos, gerando um saldo positivo de 436 postos de trabalhos.

Ainda no mês analisado, a maioria dos Estados que compõem a região apresentou crescimento de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com saldo positivo de 750 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com saldo positivo de 98 postos de trabalhos; Tocantins, 85, e do Estado de Roraima, com saldo positivo de 79 postos de trabalhos; na oura ponta, o Estado do Acre apresentou a maior perda de empregos formais, com saldo negativo de 339 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com saldo

negativo de 153 postos de trabalhos, e do Estado do Amapá, com saldo negativo de 84 postos de trabalhos.

NESTE ANO

Mesmo com saldo positivo registrado em Abril/2023, os dados do Caged mostram que no balanço realizado pelo Dieese/PA para os quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), a movimentação formal dos Postos de Trabalhos no Setor da Construção no Estado do Pará ainda é negativa. Foram feitas este ano (Janeiro-Abril/2023), no Setor em todo o Pará, um total de 22.199 admissões, contra 22.896 desligamentos, gerando um saldo negativo de 697 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Abril/2022), o Setor da Construção no Pará também registrou perda de empregos formais, entretanto o resultado foi maior, com um total de 22.180 admissões, contra 23.330 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.150 postos de trabalhos.

Ainda segundo o Dieese/PA, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2023), no Setor da Construção em toda a Região Norte, foram feitas um total de 39.923 admissões, contra 40.567 desligamentos, gerando um saldo negativo de 644 postos de trabalhos. Ainda este ano, a maioria dos Estados que compõem a região apresentou perda de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com saldo negativo de 697 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amapá, com saldo negativo de 385 postos de trabalhos; Estado do Amazonas com saldo negativo de 365 postos de trabalhos e do Estado do Acre, com saldo negativo de 305 postos de trabalhos; na outra ponta, os Estados que apresentaram crescimento de empregos formais no Setor da Construção foram o Tocantins, com saldo positivo de 583 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com saldo positivo de 387 postos de trabalhos e o Estado de Roraima, com saldo positivo de 138 postos de trabalhos.

EM DOZE MESES

O Dieese/PA mostra ainda que nos últimos 12 meses (Maio/2022-Abril/2023), a movimentação do Emprego Formal, no Setor da Construção, também apresenta perda de empregos formais. Foram feitas no período analisado em todo o Pará, um total de 76.223 admissões, contra 76.755 desligamentos, gerando um saldo negativo de 532 postos de trabalhos.

Nos últimos 12 meses, no Setor da Construção, foram feitas em toda a Região Norte, um total de 135.533 admissões, contra 133.585 desligamentos, gerando um saldo positivo de 1.948 postos de trabalhos. Ainda no período analisado, a maioria dos Estados que compõem a região apresentou crescimento de empregos formais, com destaque o Estado do Tocantins, com saldo positivo de 903 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com saldo positivo de 876 postos de trabalhos; Acre, 435; Amapá, 321, e do Estado de Roraima, com saldo positivo de 106 postos de trabalhos; na outra ponta, os Estados que apresentam perda de empregos formais foram o Pará, com saldo negativo de 532 postos de trabalhos e o Estado do Amazonas, com saldo negativo de 161 postos de trabalhos.

