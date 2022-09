Emprego formal no setor serviços segue em alta no Pará

O setor de Serviços no Estado do Pará, pelo sétimo mês consecutivo este ano, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Com este novo resultado positivo, somente este ano (Janeiro-Julho/2022) foram gerados no setor em todo o Pará quase dois mil postos de trabalhos e, nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), o saldo acumulado alcançou mais de 16 mil postos de trabalhos. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira, 14, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



Segundo o órgão, no mês de Julho/2022, foram feitas em todo o Pará, no setor de serviços, 12.394 admissões contra 10.418 demissões, gerando um saldo positivo de 1.976 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Julho/2021), o setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 13.709 admissões, contra 10.169 desligamentos, com a geração de 3.540 postos de trabalhos.



Também em Julho/2022, no setor de serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 1.976 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins com a geração de 960 postos de trabalhos; Amazonas, 889; Acre, 443; Roraima, 375; Rondônia, 292, e do Estado do Amapá, com a geração de 179 postos de trabalhos.

As análises do Dieese/PA mostram ainda que no mês de Julho/2022, foram feitas no setor de serviços em toda a Região Norte, 35.301 admissões contra 30.187 desligamentos, gerando um saldo positivo de 5.114 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

O Estudo do Dieese/PA mostra ainda que nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o setor de serviços no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, no setor em todo o Estado, 87.064 admissões, contra 73.689 desligamentos, gerando um saldo positivo de 13.375 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Julho/2021), o setor, no Pará, também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 88.302 admissões, contra 69.180 desligamentos, com a geração de 19.122vpostos de trabalhos.



Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), no setor de serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 13.375 postos de trabalhos, seguido do Estado do Amazonas, com a geração de 13.299 postos de trabalhos; Rondônia, 7.228; Tocantins, 5.408; Amapá, 3.738; Roraima, 3.136, e do Estado do Acre, com a geração de 2.720 postos de trabalhos.



Neste ano (Janeiro-Julho/2022) foram feitas no setor de serviços em toda a Região Norte, 252.853 admissões contra 203.949 desligamentos, gerando um saldo positivo de 48.904 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), no comparativo entre admitidos e desligados, o Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas no período analisado, 147.170 admissões, contra 130.980 desligamentos com a geração de 16.190 postos de trabalhos.



Ainda que nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), no Setor Serviços, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Amazonas, com a geração de 18.425 postos de trabalhos, seguido do Estado do Pará, com a geração de 16.190 postos de trabalhos; Rondônia, 9.875; Tocantins, 7.632; Amapá, 5.064; Roraima, 4.187 e do Estado de Acre, com a geração de 3.731 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), foram feitas no setor de serviços em toda a Região Norte, 410.426 admissões contra 345.322 desligamentos, gerando um saldo positivo de 65.104 postos de trabalhos.



Imagem: Divulgação