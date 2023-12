Empresa de Xuxa é condenada a pagar R$ 40 milhões por plágio

A empresa Xuxa Promoções e Produções foi condenada a pagar mais de R$ 40 milhões por apropriação dos personagens de A turma do Cabralzinho. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro foi homologada nesta quarta-feira (13). As informações são do blog de Ancelmo Gois, do jornal o Globo.

O valor estipulado na condenação foi calculado após uma perícia. No entanto, cabe recurso.

A ação teve início em uma acusação do publicitário Leonardo Soltz, que apontou que a companhia de Xuxa plagiou seus personagens relacionados aos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil.

Fonte: Pleno News/ Foto: Leo Franco / AgNews