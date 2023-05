Empresa dona do Facebook realiza nova leva de demissões

A Meta, empresa dona de redes sociais como Facebook e Instagram, realizou nesta quarta-feira (24) uma nova leva de demissões em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. De acordo com o jornal Valor Econômico, os desligamentos em território brasileiro foram feitos por email.

Segundo o veículo, a expectativa é de que 6 mil funcionários sejam demitidos ao redor do mundo nessa nova onda de demissões. Ainda de acordo com o jornal, as equipes de comunicação interna, especialmente do Instagram, e de marketing da Meta foram as mais afetadas pelos desligamentos realizados nesta quarta, tanto no Brasil como em outros países da América Latina.

A atual leva de saídas é a terceira a ser realizada pela empresa de tecnologia desde o início de novembro de 2022. Após realizar contratações em massa no auge da pandemia, a Meta passou a reajustar o quadro de funcionários. Em março, fontes ligadas à companhia informaram que o total de demitidos já seria correspondente a 13% da força de trabalho.

Enquanto as demissões na empresa se estendem, o cofundador da companhia, Mark Zuckerberg, continua liderando com folga os ganhos entre os bilionários em 2023. Apenas neste ano, o empresário viu seu patrimônio crescer 44,3 bilhões de dólares (R$ 219 bilhões).

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay