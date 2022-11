Empresa é investigada por facilitar aquisição de arma de fogo a pessoas não habilitadas

Agentes da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado no Pará deflagraram nesta quinta-feira, 17, a Operação Falsarius (em latim, falsificar) e cumpriram três mandados de busca e apreensão e um mandado de medida cautelar diversa da prisão, consistente na suspensão de atividade econômica. Os alvos da ação são investigados por suposta fraude em procedimentos para a compra de armas de fogo junto à Polícia Federal, através da falsificação de laudos de aptidão técnica ao manuseio de arma de fogo.

Ao longo da investigação, feita pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos, apurou-se que os investigados estariam facilitando o acesso de pessoas à aquisição de armas de fogo, sem que elas cumprissem uma etapa obrigatória do procedimento para a compra de arma: a realização da prova de tiro.

Esta é a segunda operação deflagrada pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos no Estado do Pará neste ano, para desarticular fraudes criminosas que ocorrem nos bastidores da compra de armas de fogo.

Imagens: Ascom/SRPF