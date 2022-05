Empresa investigada por suposta fraude em licitação da Prefeitura de Óbidos mantém contrato para fornecer combustível ao município

Uma empresa que fornece combustível para a Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, é alvo de uma investigação deflagrada nesta quarta-feira (11), pela Polícia Civil por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) e o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI), em Santarém, no oeste do Pará, no âmbito da operação “Tanque Cheio”.

A Batista Amaral & Amaral Ltda., cujo nome fantasia é ‘Auto Posto Progresso’, localizada na avenida Prefeito Nelson Sousa, no bairro São Francisco, em Óbidos, é suspeita participar de um suposto esquema de fraude em licitações e contratos destinados à aquisição de combustíveis e lubrificantes pela prefeitura do município durante o período de 2017 a 2020, na gestão do ex-prefeito Chico Alfaia.

Trata-se do antigo ‘Posto Marreiro’, que foi negociado entre o antigo dono e o comerciante Fernando Amaral.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município. A residência de Fernando Amaral, que fica nos altos do supermercado ‘Progresso’, foi um desses alvos da operação.

De acordo com as investigações policiais, há fortes indícios e existência de fraude na licitação e gasto elevado no pagamento de combustíveis para a frota municipal à empresa Batista Amaral & Amaral Ltda.

A ofensiva policial vai continuar com o objetivo de identificar os responsáveis os possíveis autores do esquema criminoso.

As investigações feitas pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio do Núcleo de Controle Interno (NCI), encontraram supostas irregularidades no processo licitatório principalmente porque somente a empresa Batista Amaral & Amaral Ltda. participava dos certames. Há indícios tambem de participação de funcionários no suposto desvio desse combustível.

Conforme apurou o Portal OESTADONET, o ‘Auto Posto Marreiro’, hoje ‘Auto Posto Progresso’, é o único fornecedor de combustível da Prefeitura desde a época do ex-prefeito Mário Henrique.

A redação aguarda manifestação da Prefeitura de Óbidos, do ex-prefeito Chico Alfaia e de Fernando Amaral. Assim que receber, o conteúdo será incorporado a esta matéria.

Fonte: O Estado Net

O inquérito policial está sob sigilo, segundo apurou o Portal OESTADONET.