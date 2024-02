Empresa lança SSDs M.2 SCSI para sistemas antigos

A Solid State Disk Ltda (SSDL) lançou uma nova linha de SSDs com barramento SCSI para sistemas corporativos e usuários fãs de computação retrô. Os discos SCSIFLASH encapsulam SSDs M.2 em drives com portas SCSI de 68 ou 80 pinos, evitando que computadores antigos de serviços essenciais deixem de funcionar por falhas irrecuperáveis de discos próximos do fim de sua vida-útil.

Naturalmente, não se trata de drives com as mesmas taxas de transferência de computadores modernos , mas SSDs adaptados com velocidades de até 80 MB/s. Ainda assim, o valor é até 8x superior a outras soluções da SSDL projetadas para manter operacionais a maioria dos sistemas legado que não podem ser desativados.

Padrão SCSI sob demanda com migração de dados

Apesar de se tratar de uma tecnologia bastante antiga, não são raros os serviços essenciais como saúde e segurança que ainda dependem de computadores equipados com interface SCSI. Isto porque, dependendo da infraestrutura por trás dos sistemas, uma migração completa poderia resultar em apagões e perda de informações cruciais, gerando prejuízos que vão além do financeiro.

Tanto por isso, a SSDL é especializada em criar produtos sob demanda adaptados para manter computadores corporativos e industriais operando. Além de oferecer os novos SSDs em drives de 68 ou 80 pinos, os dispositivos podem ser configurados em SASI, SCSI-1, SCSI-2, Ultra3, e com setores de 256, 512, 768, 1024, 2048 ou 4096 bytes , emulando as especificações ideias para cada solução.

Outro detalhe muito importante é que a empresa ainda oferece um serviço de migração completa de dados, para que o sistema identifique automaticamente e sem erros os novos drives de até 100 mil ciclos de reescrita. Os drives SCSIFLASH são certificados para uso nos setores aeroespacial, nuclear e de infraestrutura de redes e energia, e garantem pelo menos mais 17 anos de uso ininterrupto com taxas de erros de 0%.

Fonte: IG/Foto: Daniel Trefilio