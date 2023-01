Empresa oferece R$ 10 mil para quem encher casa com baratas

Na Carolina do Norte, Estados Unidos, uma empresa está oferecendo 2 mil dólares (R$ 10 mil) para quem encher a casa de baratas. O objetivo da companhia é testar novos métodos contra insetos. As informações são do R7.

Um anúncio no site The Pest Informer indica que serão contratadas de cinco a sete famílias. Durante os testes da empresa, os lares receberão 100 baratas-americanas (Periplaneta americana, uma espécie voadora) que deverão ser exterminadas com técnicas inovadoras.

A duração do teste é de aproximadamente 30 dias. As inscrições vão até 31 de julho.

Em uma semana, o estudo recebeu 2.5oo inscrições.

– Todos nós [ficamos] extremamente impressionados com este estudo. Esperávamos obter um punhado de respostas, mas durante a noite meio que explodiu e estamos lutando para acompanhar as inscrições – disse o dono da empresa, David Floyd, à National Public Radio.

Fonte: Pleno News/Foto: Pexels