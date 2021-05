Empresa paga R$ 50 mil para quem achar avião furtado no Pará

Olhar para o céu pode render um dinheiro extra para os paraenses, e não estamos falando de fazer orações. É que uma empresa de táxi aéreo está oferecendo recompensa para quem localizar um avião que foi furtado em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará.

Por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (27), um grupo de pelo menos cinco homens realizou o furto da aeronave modelo Cessna U206F Stationair, prefixo PTJDM, que pertence à empresa Piquiatuba Táxi Aéreo, de Santarém.

O bando chegou ao aeroporto de Ourilândia em uma caminhonete Hilux prata. Demonstrando conhecimento técnico, os homens calibram os pneus do avião, abastecem e completam o tanque de óleo do avião, antes de decolarem para destino ainda desconhecido.

Segundo a empresa de táxi aéreo, a aeronave estava na cidade de Ourilândia para atendimento de um contrato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). Quem tiver informações sobre o paradeiro da aeronave pode entrar em contato com a Piquiatuba Táxi Aéreo, nos seguintes contatos: (93) 991217799 / (93) 988083083 / (93) 991052335

Fonte: Portal Giro