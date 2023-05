Empresa promete substituir celular por aparelho ‘invisível’; conheça

A empresa estadunidense Humane apresentou o protótipo de uma tecnologia que promete substituir os smartphones no futuro. O aparelho, que é pequeno e se acopla na roupa do usuário, é equipado com um sistema de inteligência artificial capaz de realizar quase qualquer tarefa sem a necessidade de estar conectado a um celular.

Em uma palestra do TED Talks divulgada nesta semana, o dono da empresa, Imran Chaudhri, demonstra um protótipo da novidade. A Humane é formada por Imran e por sua esposa, Bethany Bongiorno, ambos ex-funcionários da Apple.

O dispositivo apresentado fica na roupa do usuário e consegue, como descreve a empresa, ver e ouvir tudo o que a pessoa vivencia. Na demonstração, a máquina foi usada para atender uma ligação (projetando informações da chamada na mão de Imran), fazer traduções e dar informações.

Em uma das demonstrações, Imran mostrou um chocolate para o dispositivo e perguntou se ele poderia comê-lo. A máquina rapidamente leu a embalagem do produto e respondeu que não, já que havia um ingrediente ao qual o usuário é alérgico.

Em outra demonstração, Imran falou uma frase em inglês e pediu para que o dispositivo a traduzisse para o francês. A máquina, então, repetiu a frase em francês, com a voz e a entonação idênticas à voz do usuário, em um trabalho executado por inteligência artificial.

O executivo ainda afirmou que o dispositivo é capaz de executar todas as tarefas de um smartphone, como ler emails, responder mensagens e gravar vídeos de um show sem que a pessoa tenha que se preocupar em segurar o celular, por exemplo.

“O futuro não será segurado em sua mão nem estará no seu rosto. O futuro da tecnologia pode ser quase invisível”, afirmou Imran, se referindo a smartphones e a óculos de realidade virtual.

Por enquanto, a empresa não deu detalhes de como a novidade funciona, nem de quais serão os cuidados com privacidade, já que o dispositivo pode filmar discretamente outras pessoas, por exemplo. A promessa da Humane é lançar o produto ainda neste ano. Assista à demonstração:

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Ted Talks