Empresa vende ‘legos’ de Zelensky e coquetéis molotov para ajudar Ucrânia

Você não encontrará um boneco de Lego do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em lojas de brinquedos ou no site da companhia dinamarquesa. No entanto, se tiver sorte, poderá conseguir uma na Citizen Brick.

A Citizen Brick é uma empresa sediada em Chicago que cria modelos personalizados de Lego com a missão de fazer “coisas que a Lego não faria, do jeito que os outros não podem”. E em 5 de março, iniciou uma campanha relâmpago de arrecadação de fundos, que durou apenas um dia, vendendo miniaturas do presidente Zelensky no icônico estilo Lego, além de algumas réplicas de coquetéis molotov.

As miniaturas de Zelenski foram vendidas pelo valor de US$ 100 cada, enquanto as garrafas de coquetéis Molotov custavam US$ 10. Os brinquedos esgotaram quase imediatamente, disse a Citizen Brick em sua página no Facebook.

“Fizemos o máximo possível em 24 horas frenéticas, com a equipe [Citizen Brick] trabalhando no dia de folga para imprimir. Sabemos que houve algumas pessoas que tentaram obter um e não conseguiram. Esperamos que eles considerem fazer uma doação direta para uma instituição de caridade relevante”, postou a empresa.

Na tarde de ontem, um novo lote de brinquedos foi liberado e, novamente, se esgotou quase instantaneamente.

De acordo com o site Plastics Today, as vendas da primeira leva de miniaturas arrecadou US$ 16.540, que foram doados à Direct Relief para ajudar em seus esforços para levar suprimentos médicos aos necessitados na Ucrânia. Nos últimos seis meses, a organização humanitária diz ter enviado mais de US$ 26 milhões em ajuda médica para a Ucrânia.

A campanha foi citada pela página oficial do Instagram da Ucrânia (veja abaixo), que confundiu as empresas, e pediu à Lego que “reservasse alguns tijolos para nós, precisaremos deles para reconstruir nossas cidades e aldeias”.

Foto: Reprodução/Facebook Citizen Brick

Por Bibiana Guaraldi