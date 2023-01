Empresária, sobrinha de ex-procuradora de Justiça se joga do 10º andar em São Luís

A empresária Teresa Travassos se jogou do 10º andar do prédio Portal da Enseada, no bairro Ponta D´Areia, em São Luís, capital do Maranhão. O suicídio se registrou no fim da manhã desta quarta-feira, 18 e foi testemunhado por várias pessoas que ficaram horrorizadas com a cena dantesca que chegou a ser filmada e o vídeo publicado por redes sociais.

Teresa Travassos era sobrinha da ex-procuradora geral de Justiça, Fátima Travassos. Ela figurava como principal suspeita de envolvimento em um episódio que resultou no esfaqueamento do advogado Ulisses César Martins de Sousa, semana passada.

Ulisses, que é ex-procurador geral do Estado do Maranhão, foi ferido no abdômen e tórax, sem gravidade, e já recebeu alta médica.

Em 2007, Ulisses chegou a ser preso durante uma operação denominada de Navalha, da Polícia Federal, deflagrada, à época, com o objetivo de investigar um esquema de desvio de recursos públicos federais que envolvia empresários da construtora Gautama, sediada em Salvador, e servidores públicos que operavam no governo federal e em governos estaduais e municipais.

De acordo com a acusação, o esquema garantia o direcionamento de verbas públicas para obras de interesse da Gautama e então conseguia licitações para empresas por ela patrocinadas.

O corpo de Teresa foi periciado no local e removido para o Instituto de Medicina Legal de São Luís. As causas do suicídio são desconhecidas, mas as suspeitas são de que tenha decorrido do problema que a envolvia com Ulisses.

Imagem: Reprodução