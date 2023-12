Empresário assume o Diretório Municipal do MDB em Santo Antônio do Tauá

O empresário Rodrigo Amorim assumiu a presidência do MDB em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. Mudança aconteceu durante um encontro político na última quarta-feira (29). Na ocasião, ele esteve reunido com o deputado Estadual Roni Silva (MDB) e com a vereadora Haletéia.

Amorim expressou o compromisso com a justiça social no município e com o novo papel de liderança no partido. Ele tem o apoio do Ministro das Cidades, Jader Filho, e do Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho.

“Liderar o MDB no Tauá é um orgulho para todos nós, pois temos um grupo político coeso que continuamos. E acrescentou: “Para mim é mais um desafio, liderar em Santo Antônio do Tauá o maior partido do nosso Estado. Com isso, fortalecemos os nossos vínculos e o nosso compromisso em lutar dia a dia para que possamos levar mais dignidade ao nosso povo”, destacou.

O ministro das Cidades Jader Filho fez questão de publicar um vídeo no X, antigo Twitter, parabenizando Rodrigo Amorim por aceitar a missão de levar avante a atividade do MDB no Tauá. “Parabéns, companheiro, tenho certeza que teremos muitas alegrias de suas iniciativas nesse pedaço de Pará tão querido”. Filho disse que “estamos juntos, estamos no rumo certo”. (Colaborou: Cleiton Palmeira/Ronabar)

Imagem: Reprodução