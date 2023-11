Empresário brasileiro que sumiu na Suíça é encontrado

O empresário Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde o dia 8 de novembro após fazer uma viagem a negócios para a Suíça, foi encontrado nesta terça-feira (21). A informação foi confirmada pela família de Márcio ao portal G1.

Segundo a esposa do empresário, Ana Lúcia Rodrigues, o marido “está bem, na medida do possível”. O cunhado do homem, Carlos Roberto Cera, relatou que Márcio conseguiu escapar de um local onde era mantido em cativeiro e entrar em contato com a esposa.

– Acionamos um casal de amigos, que estava próximo do local onde o Márcio estava, e levaram ele para a delegacia – explicou Carlos.

Ainda de acordo com o cunhado, Márcio registrou um boletim de ocorrência e a polícia pediu à família para manter a investigação em sigilo. Carlos não informou mais detalhes sobre o que aconteceu com o empresário. Ainda não há previsão de quando ele retornará ao Brasil.

SOBRE O CASO

Márcio estava desaparecido desde o último dia 8 de novembro após fazer uma viagem de negócios para a Suíça. A esposa de Márcio, Ana Lúcia, disse que seu marido viajou para assinar pessoalmente documentos de um investimento que havia feito pela internet, em Zurique. O empresário atua no ramo de produtos terapêuticos.

Segundo Ana Lúcia, o marido encontrou um grupo de pessoas da suposta empresa com quem faria a negociação, mas depois começou a relatar que acreditava ter caído em um golpe. Ela contou ainda que, por volta de 13h30 do dia 8, Márcio parou de dar notícias e o celular foi desligado.

A mulher registrou um boletim de ocorrência e ficou em contato com a Interpol ao longo das últimas semanas. Ana Lúcia também disse que o marido comentou que o grupo pegou o passaporte dele e não devolveu.

ÁUDIO

Antes do sumiço, Márcio chegou a enviar áudios para a esposa. Ele também já tinha enviado um vídeo e fotos, mostrando que havia aterrissado.

– Seja o que Deus quiser, tá bom? Eu acho que nós caímos em uma cilada, tá bom? Muito grande. Eu vou torcer para que Deus me mantenha vivo. Eu vou falar uma coisa, amor, de coração: se acontecer alguma coisa comigo, saiba que te amo muito – disse o empresário.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal