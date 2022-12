Empresário Carlos Santos lamenta a morte de Pelé, com quem chegou a gravar sucesso

A morte do mito do futebol mundial, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, Rei do Futebol, de 82 anos, nesta quinta-feira, 29, em um hospital, em São Paulo, deixou consternado o empresário, comunicador, radialista, youtuber, vendedor, cantor e ex-governador Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, empresas da holding do Grupo Carlos Santos. Na tarde de hoje, Carlos Santos relembrou quando cantou uma de suas composições ao lado do Rei Pelé. A composição se chama “Dois amigos”. Trata-se de uma lambada bem ao estilo paraense, em que o jogador diz ter viajado o mundo inteiro, porém, jamais ter visto em suas andanças, o que é feito em termos de música como as de Carlos Santos.

Segundo o empresário, foi uma grande honra ele ter esse momento de gravar uma música ao lado de Pelé. Em uma homenagem de Carlos Santos e do Grupo Marajoara de Comunicação a Pelé, segue a composição de tempos áureos com o link e a letra: https://www.letras.mus.br/carlos-santos/dois-amigos-part-pele/.



“Dois amigos”

Viajei o mundo inteiro, Carlos

E não vi nada igual

Os gringos lá de fora

Não fazem o som que você faz

Vou mostrar com você, Pelé

A coisa como é que é

Vamos cantar pro mundo inteiro

Lambada começa no pé

Vamos dançar lambada, Carlos

Vamos dançar lambada, Pelé

Vamos dançar lambada

Todo mundo vai gostar

Vamos dançar lambada, Carlos

Vamos dançar lambada, Pelé

Vamos dançar lambada

Com muita ginga no pé

Imagens: Divulgação