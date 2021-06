Empresário de Santarém foragido por estupro de vulnerável é preso em São Paulo

Na tarde desta segunda-feira, 7, o empresário Rilson Carneiro de Almeida, de 65 anos foi preso em São Paulo.

Rilson, conhecido como Sonsom é um empresário do município de Santarém que estava foragido da justiça desde o ano de 2016 após ter dois pedidos de prisão preventiva decretada por casos de estupro de vulnerável.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Civil do Pará, através do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas com a Polícia Civil de São Paulo.

Fonte: Roma