Empresário é assassinado com seis tiros pelas costas em Jacundá, no sudeste do Pará

O empresário do ramo de carvão José Leandro de Azevedo foi assassinado com seis tiros pelas costas quando conversava com um homem sentado à mesa de um restaurante no centro da cidade de Jacundá, no sudeste do Pará, a 450 de Belém. O crime se registrou no final da manhã, a Avenida Cristo Rei, em frente a um hotel.

A execução do carvoeiro foi filmada por câmeras de segurança da área. A vítima se encontrava conversando quando o assassino parou em uma moto, desceu e se aproximou devagar com a arma em punho.

Ao ver o que estava para acontecer, o homem que falava com José Leandro saiu correndo. A vítima foi baleada pelas costas, ainda se virou para segurar o revólver, mas a arma foi impiedosamente descarregada, matando-o na hora.

Em seguida, o pistoleiro correu, montou na moto que arrancou em alta velocidade. Ele vestia camisa social escura, calça jeans, botas de cowboy e usava capacete de moto que impedia de seu rosto ser visto.

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar isolaram o local até a chegada da Polícia Civil para os procedimentos policiais cabíveis. O corpo foi removido.

A Polícia Civil diz estar investigando os fatos, mas ainda não há qualquer pista acerca do assassino que fugiu numa moto Bros de cor vermelha.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais