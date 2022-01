Empresário é assassinado com tiro nas costas durante assalto em Ourilândia do Norte, sul do Pará

O corpo do empresário, Marcos de Souza Santos, conhecido como “Marquinho”, de 39 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (13), por volta de 6h, próximo à um matagal no município de Ourilândia do Norte, sul do Pará. A vítima era bastante conhecida na cidade, pois já havia trabalhado na Câmara Municipal e atualmente era proprietária de um restaurante no município.

“Marquinho” morreu durante um assalto após ser atingido com um tiro nas costas, e teve a motocicleta roubada pelos criminosos. O corpo da vítima foi removido para o Hospital Santa Lúcia, e após passar por necropsia, foi liberado para a família realizar o velório.

A Polícia Civil de Ourilândia do Norte informou que abriu inquérito para identificar os autores do assassinato de “Marquinho”. O veículo da vítima não foi localizado.

Fonte: Portal Debate Carajás, com G1 Pará

Foto: Marcos de Souza Santos/Crédito: Reprodução