Empresário é autuado por furto de madeira apreendida em operação da PF e Ibama

A Polícia Federal prendeu em flagrante na madrugada de ontem, domingo, 06, o dono de um dos portos particulares alvos da Operação Porto Amazônia, deflagrada na última sexta, 04. Agentes do IBAMA denunciaram que a madeira apreendida deixada no local estaria sendo subtraída por alvos da ação.

Ao chegar no local, a Polícia Federal identificou o suspeito carregando um caminhão com as madeiras, e a ajuda de alguns funcionários.

O homem confessou o crime e alegou ter ciência da apreensão das madeiras, bem como da ilegalidade destas, porém não queria “ficar com o prejuízo”.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A Polícia Federal não divulgou o nome do homem preso, nem se o crime a ele atribuído é passível de pagamento de multa e fiança.

Imagem: Ascom/SRPF