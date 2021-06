Crime aconteceu na casa da vítima em Novo Progresso, sudoeste do estado.

O empresário e ex-competidor de montaria em touro, Quintino Faria, foi encontrado morto no domingo (10), dentro da casa onde morava em Novo Progresso, sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia local, a vítima morreu no local do crime, atingido com um tiro na cabeça. Ninguém foi preso, até então.

Informações que possam ajudar nas investigações policiais podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181.

Fonte: G1