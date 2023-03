Empresário gasta US$ 2 milhões por ano para voltar a ter 18 anos

O empresário americano Bryan Johnson, de 45 anos, gasta 2 milhões de dólares (R$ 10,48 milhões) por ano para tentar reduzir sua idade. Ele é cobaia de um projeto e visa ficar com 18 anos. As informações são do programa Fantástico, da TV Globo.

Bryan chegou a montar uma clínica em casa para conseguir fazer tratamentos diários. Todos os dias, ele é acompanhado por 30 médicos.

– É um ultrassom para ver como estão o coração, pulmões, ligamentos, músculos…Usamos parâmetros médicos para saber qual a idade biológica correspondente ao desempenho deles – explica Bryan, que é acompanhado por 30 médicos diariamente.

Bryan disse ainda que já conseguiu baixar sua idade biológica geral em pelo menos cinco anos. Os exames apontaram que seu coração voltou a ter 37 anos; a pele, 18; e a capacidade respiratória, 18 anos.

Johnson revelou que faz laser em todo o corpo. No entanto, ele não recorre à cirurgia plástica, pois não quer pegar atalhos.

– A máquina faz uma imagem detalhada do meu rosto e as marcas do tempo: manchas, pintas, poros… Eu faço laser no corpo todo – disse.

Ele também dorme cedo e sempre sozinho, além de fazer exercícios de segunda a segunda. Como parte de sua rotina, Bryan também toma mais de 100 comprimidos, de vitaminas a medicamentos. Ele não bebe, não come gordura, nem doces.

O americano contou que é vegano e tem todas as refeições calculadas, consumindo exatamente 2 mil calorias por dia.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ TV Globo