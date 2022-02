Empresário nega namoro com influencer e acredita que ela morreu afogada

O empresário Lucas Magalhães, dono da lancha na qual a influencer e universitária Yasmin Cavaleiro de Macêdo estava no dia em que morreu prestou depoimento por cerca de três horas Na Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Pará, na manhã desta terça-feira, 01. Ele disse acreditar que a jovem foi vítima de um acidente e que teria morrido afogada. Negou, na Polícia, que tenha ouvido qualquer disparo de arma de fogo a bordo e que nunca teve qualquer relacionamento amoroso com a garota.

Na saída da DH, depois de prestar depoimento, o empresário praticamente declarou a mesma coisa e falou, inclusive, que não poderia se estender muito na questão que está sob sigilo de justiça e não quer se encrencar. No entanto, acredita que a reconstituição do caso deverá esclarecer as coisas e prometeu estar presente e colaborar com o trabalho da polícia técnica do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.



A família de Yasmin acredita que ela jamais se jogaria da lancha e que foi assassinada, pois há informações de que foram ouvidos tiros dentro da embarcação.

Lucas se apresentou à polícia por volta de 10h30 e depôs até 13h. Ele conta que conheceu Yasmim cerca de seis meses atrás e que sempre a via durante eventos na capital paraense. Todavia, disse jamais ter namorado a moça, apesar de a mãe da vítima dizer o contrário, que eles eram namorados. Lucas afirma não ter entendido essa afirmação.



A investigação é comandada pelo próprio diretor da DH, delegado Cláudio Galeno, que, hoje, reuniu-se com a equipe da polícia técnica para traçar a forma como será feita a reprodução simulada dos fatos registrados na noite/madrugada do dia 12 de dezembro, data do desaparecimento de Yasmim. Segundo o policial, a reconstitição será feita com pessoas que não estavam presentes no evento trágico, mas que conheciam a rotina e o perfil da influencer.

Imagem: Reprodução