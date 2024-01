Empresário Thiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão

O empresário Thiago Brennand foi condenado a oito anos de prisão, em regime inicial fechado, por forçar sexo sem preservativo com uma ex-namorada na mansão onde morava em Porto Feliz, no interior de São Paulo. É a terceira condenação do empresário, que está preso desde abril de 2023.

Brennand também foi enquadrado no crime de stalking, que é a perseguição reiterada com ameaças, e condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil à mulher.

Como a decisão foi tomada na primeira instância, ele ainda poderá recorrer. A defesa do empresário não retornou à reportagem do Estadão.

A sentença é assinada pela juíza Raísa Cruvinel Schneider, da 2ª Vara de Porto Feliz, que destacou que Brennand andava armado na mansão. Em depoimento, a vítima afirmou que a arma estava no quarto quando ele forçou a relação sexual sem camisinha. O caso aconteceu em 2022.

Com a nova sentença, as penas do empresário somam mais de 20 anos de prisão. Ele já havia sido condenado por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia na Zona Sul de São Paulo e por estuprar uma mulher norte-americana em sua mansão.

O empresário responde a uma série de processos por abuso sexual, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado.

Ele chegou a passar quase um mês foragido nos Emirados Árabes, com o nome na lista de difusão vermelha da Interpol, antes de ser preso.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais