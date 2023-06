Empresários são achados mortos em condomínio de luxo

Nesta sexta-feira (9), um casal de empresários foi encontrado morto, em um condomínio de luxo em Balsas, no Maranhão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que suspeita que o crime tenha relação com agiotagem. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, o crime foi descoberto após uma pessoa que trabalha como motorista da família ir até o condomínio e estranhar o fato de o casal não abrir a porta. O funcionário decidiu acionar os familiares do casal.

As câmeras de segurança do local haviam sido removidas. A polícia acredita que houve tentativa de apagar as provas.

No local do crime, foi encontrado um bilhete. No entanto, o conteúdo não foi divulgado.

As vítimas foram identificadas como Gaspar Loiola e Lucinalva Silva Loiola. Eles passaram quase 20 anos morando nos Estados Unidos e voltaram ao Brasil em novembro do ano passado.

O carro do casal foi achado em um terreno baldio. No veículo havia uma faca, que não estava suja de sangue.

A polícia vai ouvir os responsáveis pela segurança do condomínio para descobrir quem foi ao local nos últimos dias.

