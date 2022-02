Empresas cancelam linhas de ônibus sem informar a população

Várias empresas concessionárias do transporte coletivo do sistema de mobilidade urbana da capital paraense e zona metropolitana têm cancelado linhas sem avisar previamente nem orientar o usuário sobre as opções que passará a ter a partir de então. A população que se sente prejudicada não sabe a quem recorrer.



Moradores do bairro do Telégrafo perderam a linha Telégrafo, que ligava o bairro com o centro da capital e também com o bairro da Marambaia. Outra linha cancelada foi a Médici Presidente Vargas, que deixava o conjunto Médici, na Marambaia, e seguia até a Avenida Presidente Vargas, no centro de Belém, cobrindo toda a Avenida Duque de Caxias que, neste momento, não tem nenhuma linha de ônibus. As duas linhas eram feitas pela empresa Belém-Rio, que é detentora da Sacramenta-Nazaré, cujos ônibus custam muito a passar e os motoristas são useiros e vezeiros na prática de queima de paradas, segundo denunciam usuários.



Outra linha pertencente à Belém-Rio que está ameaçada de ser cancelada é uma das mais tradicionais, a Djalma Dutra, que cobre praticamente a cidade de norte a sul. Não há informes de data, mas consta que será cancelada.



JADERLÂNDIA

Quem mora no bairro do Jaderlândia, em Ananindeua, Zona Metropolitana de Belém, está vivendo o caos no transporte público. O bairro era servido por duas linhas: Jaderlândia/Presidente Vargas e Jaderlândia Felipe Patronni, da Empresa Forte. As duas linhas, cujos serviços eram considerados como os piores de Belém, foram canceladas sem mais nem menos. Os moradores do bairro, agora, só têm um ônibus que custa a passar, trafega sempre superlotado e segue para a Estação Mangueirão, onde cada um tem de esperar muito tempo até que chegue um ônibus que lhe leve até seu destino.

Várias pessoas, agora, para evitar esses transtornos, seguem de mototáxi até à Rodovia BR-316, ondre pegam outra condução para o centro da capital paraense. “Estou pagando mais de 410 reais todos os meses só com transporte por causa disso; o serviço era péssimo, os ônibus custavam passar, a gente esperava mais de uma hora a parada, andava em pé a viagem toda e agora piorou”, disse um usuário que pediu para não ter seu nome divulgado.



MOTIVOS

De acordo com uma fonte da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, as empresas de ônibus têm reduzido o número de linhas porque também diminuiu o número de usuários em função de vários fatores, tais como a criação das linhas de integração, a abrangência dos serviços de mototáxis e de carros por aplicativo, aumento constante de combustíveis etc.

No entanto, entidades ligadas à defesa do consumidor afirmam que os empresários não estão perdendo nada e que a redução das linhas apenas faz aumentar o caixa das empresas, visto que o usuário se vê obrigado a transitar em ônibus superlotados e das linhas que estão disponibilizadas.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ entrou em contato com as empresas Belém-Rio e Forte, no entanto, as chamadas não foram atendidas.



Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar

Aparentemente as linhas de ônibus de Belém tão num BBB: Big Busão Belém. De tempos em tempos uma linha é eliminada. Já se foram:

❌ Médici Pte Vargas

❌ Guamá Montepio

❌ Djalma Dutra