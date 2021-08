Empresas oferecem mais de 2 mil vagas; maioria é para área de TI

Profissionais de diversas áreas podem se inscrever em mais de 2.200 vagas remotas e presenciais em todo o país. A maioria das oportunidades é para o setor de TI (tecnologia da informação). Há opções para profissionais com ensino médio, técnico e superior.

A reportagem do R7 reuniu informações de várias empresas que estão com vagas abertas, mas a maioria não divulgou salário, apenas em uma delas o valor é de até R$ 25 mil. As inscrições podem ser feitas nos sites de cada uma delas.

Confira as oportunidades abaixo:

Roit Bank

Vagas: 300

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informadoPublicidade

Cargos

• Engenheiro de Software

• Full-Stack

• TypeScript

• Express.js

• Vue.js e/ou React

• Analistas Contábeis

• Fiscais

• Analistas de RH

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

SysMasp Solutions

Vagas: 220

Local: remotamente

Salário: não divulgado

Cargos:

• Desenvolvedores Full Stack

• Back-end e Front-end

• Designers UX e UI

• Arquitetos de microsserviços

• Executivos de negócios

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Concentrix

Vagas: 850

Local: São Paulo (SP)

Atuação nas áreas:

• Atendimento

• Analista de TI

• Gerente

• Diretor de contas

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Total Express

Vagas: 133

Local: Barueri

Salário: não divulgado

Benefícios: assistência médica e odontológica, PLR (participação nos lucros e resultados), seguro de vida, vales alimentação e transporte.

As vagas disponíveis são para área de:

• Auxiliar de operações

Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade de horário noturno. Também é desejável experiência em logística.

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Accenture

Vagas: 50

Local: São Paulo

Salário: não informado

As vagas são para profissionais cursando ou com formação na área de TI, em busca de oportunidades para:

• Analista sênior

• Especialista técnico

• Tech Lead em Java

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Grupo Trasmontano

Vagas: 15

Local: São Paulo (SP)

Salário: não informado

Vagas disponíveis para:

• Atendente

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Avenue

Vagas: 200

Local: São Paulo

Salário: até R$ 25 mil

As vagas são voltadas para profissionais com todos os níveis de experiência e elas são para área de:

• Tecnologia

Onde se inscrever: https://jobs.kenoby.com/avenue

Creditas

Vagas: não informado

Local: São Paulo

Salário: não divulgado

As oportunidades são para as áreas de :

• Suporte

• Marketing

• Finanças

As inscrições vão até 27 de agosto e podem ser feitas pelo site.

Kraft Heinz

Vagas: não divulgada

Local: São Paulo/SP e Nerópolis/GO

Salário: não informado

Benefícios: VR, VA, Gympass, plano de saúde, acesso ao programa Viva Bem (que oferece auxílio psicológico, social e financeiro), day off no aniversário, programa de desenvolvimento de idiomas e possibilidade de transitar entre os departamentos da empresa.

As vagas são para estudantes de ensino superior cursando os dois últimos anos da graduação.

Inscrições: até 27 de agosto

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site

Startup INFLR

Vagas: 16

Local: remoto e presencial

Salário: não divulgado

Abaixo seguem disponíveis:

• Desenvolvedor de backend sênior – squad crédito (remoto);

• Desenvolvedor front end sênior (remoto);

• Desenvolvedor full stack sênior (remoto);

• Desenvolvedor full stack sênior – squad backoffice (remoto);

• Analista de políticas de crédito PI/sênior;

• Analista de dados;

• Analista de cobrança júnior;

• Gerente de cobrança;

• Analista de planejamento financeiro sênior;

• Coordenador de compliance;

• Analista de operações financeiras júnior;

• Group product manager;

• Product manager;

• Customer success manager; e

• Gerente de parcerias.

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site.

Granito Pagamentos

Vagas: não informada a quantidade

Salário: não informado

Benefício: vale refeição ou alimentação, ajuda de custo de R$ 500, assistência médica e odontológica, seguro de vida, premiação no atingimento de objetivos individuais, premiação casamento e de nascimento de filhos.

Locais: Barueri (SP), Rio Branco (AC), Maceió (AL), Macapá (AP), Manaus (AM), Una (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), Imperatriz (MA), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Belém (PA), Paulista (PE), Teresina (PI), Natal (RN), São Gonçalo (RJ), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Aracaju (SE), Palmas (TO), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site da empresa.

iPlace

Vagas: não informada a quantidade

Salário: não divulgado

Benefícios: vale transporte, refeição no local ou vale refeição, vale alimentação, entre outros

Locais: Dois Irmãos (RS), Macapá (AP), São Paulo (SP), Joinville (SC), Manaus (AM), Guarulhos (SP), Ribeirão Preto (SP), Juiz de Fora (MG), Porto Alegre (RS), Montes Claros (MG), Contagem (MG), São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Caxias do Sul (RS), Salvador (BA), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Ananindeua (PA), Vila Velha (ES), Macapá (AP), Brasília (DF), Maceió (AL), Mogi das Cruzes (SP), Belo Horizonte (MG) e Chapecó (SC).

Cargos:

• Analista de conteúdo;

• Analista de Indicadores;

• Analista técnico;

• Assistente Técnico;

• Auxiliar de loja;

• Consultor interno de vendas;

• Coordenador técnico;

• Gerente comercial;

• Jovem aprendiz;

• Operador de caixa;

• Subgerente de loja; e

• Vendedor Interno B2B.

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site da empresa.

Dooca Commerce, do grupo Locaweb

Vagas: 200

Salário: não divulgado

Benefícios: vale transporte, refeição no local ou vale refeição, vale alimentação, entre outros

Locais: trabalho remoto em todo o país.

Para se candidatar e ter mais informações, acesse o site da empresa.

Contabilizei

Vagas: 150

Salário: não divulgado

Locais: opções remotas e presenciais

Áreas

• Engenharia;

• Produto;

• Marketing;

• Vendas;

• Contabilidade;

• Fiscal;

• Financeiro; e

• Recursos humanos.

As inscrições podem ser realizadas pelo Linkedin da empresa.

* Estagiária do R7, sob supervisão de Márcia Rodrigues