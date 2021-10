Empresas podem perder o auxílio de R$ 2 mil por erro de cadastro

3 mil empresas vão precisar corrigir seus erros cadastrais até a próxima quarta-feira (6) para poder receber o auxílio de R$ 2 mil do Governo Estadual. O programa Incentiva + Pará é um benefício voltado para empresas cujas atividades econômicas principais estejam entre as relacionadas no Anexo Único da Lei 9.237/2021.

Aos representantes que ainda não conseguiram receber o auxílio por conta de irregularidades no cadastro, precisam procurar o atendimento presencial no prédio da secretaria de Desenvolvimento Econômico Mineração, e Energia (Sedeme), localizada na avenida Senador Lemos, n° 290, no bairro do Umarizal, até quarta-feira (6), de 8h às 17h.

As pessoas que se encontram dentro das irregularidades de cadastro, foram procuradas via e-mail ou telefone disponibilizados nas fichas de cadastro. 400 beneficiários tiveram seus dados corrigidos e estão aptos a receber o auxílio do Governo.

Para obter mais informações basta entrar em contato com os canais de atendimento do programa incentiva + Pará:

E-mail: incentiva@sedeme.pa.gov.br / incentivapara@gmail.com

Telefone: (91) 3110-2592 / 98468-6196 (WhatsApp)

Foto: pixabay