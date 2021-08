Empresas podem perder o pagamento do fundo esperança no Pará

Hoje, quinta-feira (26), é o prazo final para os empreendedores do setor de transformação e cooperativas de trabalho, transporte e agricultura familiar, que se inscreveram no programa, receber o pagamento da segunda fase do fundo esperança 2021.

Cerca de R$ 15 milhões de reais serão disponibilizados para empreendedores das 12 regiões de integração do estado do Pará. Na primeira fase do programa o Governo do Pará disponibilizou R$ 135 milhões, para 47 mil empreendedores paraenses, de março a junho.

O incentivo financeiro é voltado para empresas que foram prejudicadas por conta da corona vírus.

Para mais informações acesse os canais de atendimento:

E-mail: fundoesperanca@sedeme.pa.gov.br

WhatsApp Fundo Esperança: (91) 98466-6404.

Foto: Recanto aí