Encarada esquenta clima entre lutadores de boxe e porrada come solta

Um dos eventos mais importantes do ano no boxe por pouco não termina antes de começar. Isso porque, na apresentação da luta entre Canelo Álvarez e Caleb Plant, que valerá o título do super pesos-médio, terminou com muita confusão.

Os dois atletas se provocaram muito durante a encarada. Não se sabe o que eles falaram um para o outro, mas o evento pré-luta virou um verdadeiro ringue, com os lutadores trocando empurrões e socos, até que uma multidão impedisse um nocaute.

A luta será histórica para o mundo do boxe. Enquanto Canelo é o supercampeão da Associação Mundial, do Conselho Mundial e da Organização Mundial do esporte, Plant é o número um da Federação Internacional da categoria.

Quem vencer, se torna o primeiro campeão indiscutível da história do boxe.

Texto: Gabriel Lima

Fonte: Metropoles