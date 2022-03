Encerra hoje as inscrições para a II edição do Festival Tealentos 

O II festival tealentos promovido pela sespa, por meio da coordenação estadual de políticas para o autismo (cepa) está com inscrições abertas até esta quarta-feira, o portador do autismo com talentos em música, dança ou artes visuais não deve perder o prazo de inscrição.

O festival vai ser presencial e acontecerá no dia 2 de abril no Theatro da Paz com apresentação ao vivo de música e dança, o público artista e acompanhantes terão que apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19.

Já nos dias 9 e 10 de abril, será realizada uma exposição dos trabalhos de artes visuais dos participantes, no Porto Futuro.

A Secretaria disponibilizou no site o formulário a ser preenchido até às 23h59, desta quarta-feira, dia 2 de março de 2022, no horário de Brasília. Além do formulário, os candidatos devem enviar os documentos listados no edital do evento para o e-mail tealentoscepa@gmail.com. Os candidatos inscritos devem aguardar a confirmação da inscrição também por e-mail e a lista com os aprovados estará em seguida disponível no site da CEPA.

