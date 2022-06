Encerra na próxima segunda (20), a inscrição para Programa Jovem Aprendiz

Encerra na próxima segunda-feira (20), a inscrição para o Programa Jovem Aprendiz 2022 da Vale. Ao todo, serão mais de 650 vagas distribuídas entre os estados do Pará, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em terras paraenses, serão 454 vagas distribuídas nos municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Curionópolis (Serra Pelada) e Ourilândia do Norte. As inscrições podem ser feitas pelo site vale.com/jovemaprendiz.

O programa é uma das portas de entrada para a Vale e oferece aos jovens aprendizagem teórica e prática em diversas áreas, contribuindo de maneira efetiva para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de 18 a 27 anos (para PCD não há limite de idade) que tenham concluído o Ensino Médio. É necessário que os participantes do processo residam na localidade onde a vaga de trabalho escolhida está sendo oferecida e que tenham disponibilidade para atuar em jornada de 4 a 8 horas, de acordo com o curso.

O programa tem duração de até dois anos, período em que os selecionados terão acesso a formação para atuar em diversas áreas, como mecânica industrial, operação de equipamentos e serviços administrativos. Ao longo do processo, os jovens serão acompanhados por profissionais capacitados e, ao final, receberão um certificado de conclusão da formação.

Processo seletivo

O processo seletivo acontece em etapas eliminatórias, como inscrições, avaliações e dinâmica de grupo. Os participantes que seguirem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores(as), exames médicos admissionais e entrega de documentos.

O Programa Jovem Aprendiz inclui também oportunidades para pessoas com deficiência e, para eles, não existe limite de idade. A Vale estimula fortemente a inscrição de pessoas com deficiência, de acordo com sua política de promover a inclusão e valorizar a diversidade.

Benefícios

Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, transporte/vale transporte (quando aplicável) e programa de assistência ao empregado. Além disso, durante a fase prática para os aprendizes que atuarão na Vale, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

As Inscrições devem ser feitas por meio do link: www.vale.com/jovemaprendiz

Fonte: Blog Zé Dudu