Encerramento do Círio de Nazaré será neste domingo com tradicionais fogos e vídeo mapping

Após o retorno de todas as procissões que compõem o Círio de Nazaré serem realizadas nessa retomada pós pandemia, é hora de se despedir com grande estilo. A despedida está marcada para acontecer neste próximo domingo (23), com missa celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém, na Basílica Santuário, às 18h.

Após a celebração da missa, haverá uma apresentação de um vídeo mapping na fachada da Basílica de Nazaré pelo projeto “Cores, Sons e Sensações”, durante a projeção será anunciado o tema do Círio 2023, além dos tradicionais fogos, apenas com espetáculo de cores e música, a partir das 21h30. Para quem não puder está no local poderá acompanhar a transmissão ao vivo pela Tv Nazaré ou pelas redes sociais do Círio de Nazaré e da Basílica.

O vídeo mapping é uma técnica de projeção que consiste em programar conteúdos audiovisuais para serem projetados em objetos e superfícies como fachadas de prédios e monumentos. A técnica permite que o artista promova a interação entre conteúdo audiovisual e, por exemplo, a arquitetura local.

Sobre os fogos

O espetáculo de fogos deve durar cerca de 7 minutos e vai colorir o céu de várias cores. Para este ano serão usados fogos de efeito pirotécnicos de baixo ruído, respeitando a determinação da proibição de soltura de fogos de artifício com estampido em todo o Pará, integrante do Código Estadual de Proteção aos Animais. Os fogos serão instalados próximos da Basílica.

Segurança

De acordo com a Semob, o perímetro do entorno da Basílica Santuário será isolado para veículos, para permitir maior segurança viária aos pedestres, no acesso à Praça Santuário, e concentração para assistir ao show pirotécnico, bem como, à programação do Círio Musical e ao arraial. Para isso, haverá interdição na avenida Generalíssimo Deodoro com a avenida N Vila Leopoldina com a avenida Nazaré e na Governador José Malcher, com a Generalíssimo Deodoro.

O trânsito e as linhas de ônibus que circulam pela avenida Nazaré serão desviados pela travessa Rui Barbosa, seguindo pela Avenida Gentil Bittencourt, a destino e os que acessam a Nazaré, pela travessa Quintino Bocaiúva, seguirão direto pela Gentil Bittencourt, a destino.

Fotos: Ascom DFN