Enchente avança sobre a orla de Santarém

Águas do rio Tapajós avançam sobre as principais ruas do centro comercial de Santarém, no oeste do Pará. Na manhã desta sexta-feira (22), as travessas Senador Lemos, Assis de Vasconcelos, Tiradentes, Padre João, Mártires e 15 de Agosto até a Praça do Pescador estão com parte dos seus leitos invadidos pelas águas.

O trânsito entre os mercados Municipal e Modelo até a praça da Matriz está lento.

Desde quinta-feira(21), o nível do rio ultrapassou em quase 90 centímetros a cota de alerta( que é de 7,10 metros) e com as chuvas registradas durante da madrugada o risco de transbordo aumentou nesta sexta.

Algumas partes do calçadão da orla também estão com vários pontos de infiltração.

As bombas de sucção instaladas pela prefeitura para escoar a água que transborda das galerias não estão sendo suficientes para dar vazão à água. Os alagamentos estão prejudicando lojistas, motoristas, moradores e consumidores.

Fonte: O Estado Net