Encher tanque com gasolina ficou quase R$ 80 mais caro em 2021

Os motoristas que pagaram para encher o tanque de um veículo com 50 litros de gasolina na última semana precisaram desembolsar, em média, R$ 302,95, de acordo com informações da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O valor é R$ 78,80 (35,2%) superior aos R$ 224,15 que eram necessários para completar o mesmo reservatório, equivalente ao de um Hyundai HB20, nos últimos dias de 2020.

O resultado vai em linha com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que apontam os combustíveis como os vilões da inflação deste ano, com alta de 31,09% no preço da gasolina somente entre os meses de janeiro e agosto.

Alternativa para os donos de veículos flex, o etanol ficou ainda mais caro (46,4%) no período e não vale a pena em nenhum dos Estados brasileiros, já que o valor médio cobrado pelo biocombustível nos postos supera em mais de 70% o preço da gasolina. A análise considera que o veículo com álcool gasta mais litros para percorrer a mesma distância do que com gasolina.

Conforme os dados mais recentes da ANP, a divisão nacional entre o preço dos combustíveis está em 75%, já que o litro de gasolina custa R$ 6,059, enquanto o do etanol é vendido por cerca de R$ 4,653 nos postos brasileiros. Ao final de 2020, o percentual era de 71%, mas inferior aos 70% em algumas localidades.

Segundo os dados da ANP, o preço da gasolina já é encontrado por mais de R$ 7 nos Estados do Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, locais onde o custo para encher um tanque de 50 litros pode superar os R$ 350.

O custo mais alto do abastecimento com gasolina, de R$ 7,185 por litro, foi encontrado em dois postos localizados no município de Bagé (RS), onde há sete postos que cobram mais de R$ 7 pelo litro do combustível.

Nos demais Estados, o preço do litro da gasolina acima de R$ 7 é localizado em um posto na cidade de Barra Mansa (RJ), cujo preço praticado é de R$ 7,059 e em todos os 10 locais pesquisados de Cruzeiro do Sul (AC), onde os valores cobrados variam entre R$ 7,10 e R$ 7,13.

Por outro lado, os Estados de São Paulo e Pernambuco abrigam os postos com os litros de gasolina mais baratos do Brasil. Os estabelecimentos, localizados nas cidades de Garanhuns (PE) e Mogi Mirim (SP), que comercializam o combustível por, respectivamente, R$ 5,150 e R$ 5,159.

Com as diferenças registradas, é possível afirmar que há uma diferença de 39,5% ou R$ 101,75 para encher um tanque de 50 litros com gasolina entre o posto mais barato e o mais caro do Brasil.

