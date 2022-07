Encontrado corpo de grávida assassinada na Praia do Mangal, em Tucuruí

Foi encontrado, no cimeço da tarde de sexta-feira, 15, boiando na Praia do Mangal, em Tucuruí, no sudeste do Pará, a 460 quilômetros de Belém, o corpo da senhora Mikaelly Medeiros do Espírito Santo, conhecida como Mittaelly. Trata-se de uma mulher jovem, de 18 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira, 14, e a família já estava à sua procura, tendo divulgado o desaparecimento nas redes sociais, com a foto da moça.



Mikaelly era uma moça cheia de sonhos, estava grávida de 9 meses e já havia escolhido até mesmo o nome da filha, que se chamaria Hellena.

No local, preservaram o corpo até a chegada da Polícia e da equipe do Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (IML) em Tucuruí.



Segundo as primeiras informações, a jovem foi assassinada e o principal suspeito é Davi Silva, seu atual companheiro.

O laudo com as causas detalhadas da morte ainda não foi divulgado e a polícia investiga o caso.



A reportagem acompanha os fatos.

Um inquérito já foi instaurado para apurar o crime, e o suspeito segue como foragido.

(Com informações do Portal da Cidade de Tucurui)



Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar