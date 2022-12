Encontrado garimpo em terra indígena com estrutura de escravidão branca em Altamira

A Polícia Federal, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama, deflagrou, na última sexta-feira (16/12), uma operação de combate a crimes ambientais, usurpação de bens da união e redução à condição similar à de escravo. A ação foi realizada no garimpo Manelão, que funciona há mais de uma década no território indígena Trincheira Bacajá, município de Altamira, no sudoeste do Pará,a região do Xingu. A operação fez parte do projeto Guardiões do Bioma, que visa extinguir ações ilegais na região.

Durante a execução, foram apreendidas peças de ouro, ferramentas utilizadas na extração irregular do minério, uma arma de fogo e duas escavadeiras hidráulicas, de mais ou menos R$ 700 mil cada, que foram inutilizadas pela polícia.

O garimpo se encontrava em condições precárias. Barracões sem condição de higiene, não havendo local para banho e realização das necessidades pessoais. Operários alegaram ter carga horária aproximada de 12 horas por dia, sem qualquer equipamento de proteção individual.

Imagens: Ascom/SRPF